【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)發生大型汽車雜耍(sideshow)活動,加州公路巡警的直升機在上空監察時,有人用激光從地面射向直升機,警方後來拘捕了疑犯。

加州公路巡警直升機拍攝到週日凌晨兩點幾,在奧克蘭市54大街和International大道的汽車雜耍活動,有大約200輛汽車參與,期間有人放煙花,又有開槍的聲音。

一名參與雜耍活動的人用綠色激光射向CHP直升機幾次,直升機跟蹤他,看到他進入一輛白色汽車,然後逃離現場。

直升機機組人員通知地面CHP單位有關疑犯的位置,最後拘捕了疑犯。

警方表示,疑犯是24歲Pittsburgh居民,他被控用激光指向飛機等罪名,如果罪名成立,可被罰款11,000元。

