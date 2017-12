By

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Bruno市警方週二晚上逮捕一名男子,他涉嫌對未成年女孩有不當接觸。

San Bruno市警方表示,週一晚上7點多接到報案,在市府運作的Parkside Intermediate School課後安親班,一名員工涉嫌對一名12歲女生有不當的接觸。

該名員工是25歲Millbrae 居民Anthony Pellouchoud,警方週二晚前往他家將他逮捕,目前暫時關押在聖馬刁(San Mateo)縣監獄。

他被起訴與未成年人不當接觸、向未成年人發送或是展示具傷害性的東西,以及與未成年交談有犯罪企圖。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。