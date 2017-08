By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣一名亞裔男子涉嫌在洗手間內擺放偷拍裝置,而被警方拘捕。

警方於上星期日接報指,在南灣聖荷西市Toyon大道438號的一個藝術學習室內,可能藏有偷拍裝置。

翌日,當局前往調查時,發現洗手間內放有一個攝影機,隨後拘捕在學習室內工作的34歲聖荷西居民El Verde Nguyen。

警方翻查偷拍的影片,發現至少一幅10歲以下兒童的照片。

Nguyen涉嫌製作兒童色情物品,以及在洗手間內擺放偷拍裝置而被捕。

