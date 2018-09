By

南灣一名22歲青年,被控7月至9月初曾3度在聖荷西市一所高中附近,向未成年少女露體,涉案青年已被警方拘捕。

事發於7月19日至9月7日,疑犯Jordan Cambray-Madrigal被指曾在Yerba Buena高中附近,分別向一名14歲少女、兩名16歲少女和一名17歲少女露體。

在其中兩宗案件中,疑犯被指身處車中犯案,警方調查案件後,於9月7日在他位於Milpitas市的家將其拘捕。

疑犯涉嫌觸犯多宗露體及滋擾和性侵18歲以下人士的案件,目前在Santa Clara縣監獄扣查。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4102。

