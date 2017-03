By

舊金山一名男子早前涉嫌在南市場街(South of Market)一個公園,威脅要向一名戴頭紗的穆斯林婦人開槍,男子涉嫌觸犯仇視罪行被警方拘捕。

警方透露,事發於上週五晚上7時20分左右,地點在4街夾Howard街的公園,婦人當時正與年幼兒子在公園玩耍,一名男子突然走近她,向她說出反穆斯林的話語,並威脅要向她開槍。

婦人聞言立即與兒子奔跑離開,然後報警,警員到場後,在數個街口外拘捕27歲男子Joshua Ruano。

Ruano涉嫌觸犯仇視罪行和刑事威嚇罪被拘留,任何人如能對案件提供進一步消息,請聯絡舊金山警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

