東灣奧克蘭警方週四拘捕一名男子,他涉嫌在灣區捷運(BART)列車上,企圖搶走一名婦人的手袋。

44歲舊金山男子Maurice Perry涉嫌觸犯打劫罪被警方拘捕。

警方指他在列車駛至12街捷運站時,企圖搶走一名婦人的手袋。

事發於週四晚上10時左右,男子被指兩度企圖搶走婦人的手袋,但婦人反抗,力保不失,警方接報到場後,立即將他拘捕。

