【KTSF】

一名男子在南灣山景城(Mountain View)發現自己的失車,警方到場後,拘捕正在駕駛失車的亞裔司機。

警方表示,週三下午接到一名男子報案稱,有人開著自己於上個月被偷走的Land Rover Discovery汽車,經過El Camino Real與The Americana Way交界區域。

警方趕到現場攔截該輛汽車,並拘捕正在駕車的33歲亞裔司機Joon Kim,懷疑他持有偷竊物品、偷竊車輛,以及違反假釋條例。

