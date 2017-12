舊金山39號碼頭恐襲陰謀 男子圖聖誕犯案被捕

By

【KTSF 游瑋珊報導】

聯邦調查局(FBI)粉碎一宗原本可能在聖誕節當天針對舊金山39號碼頭發動的自殺式襲擊,調查人員週三在Modesto市拘捕一名兩年前信奉伊斯蘭教的退役海軍陸戰隊成員。

被捕26歲男子Everitt Aaron Jameson,週五在Fresno聯邦法院上庭,他的公辯律師否認指控。

週五曝光的FBI刑事投訴文件顯示,局方在9月中收到線報,指Jameson的社交網站頁面內容可疑,臥底探員於是假扮成與伊斯蘭國高層有聯繫的人接近,令Jameson和盤托出策劃細節。

他坦承,計劃在舊金山39號碼頭靠邊的位置先引爆炸藥,藉此將人流聚集到某個位置,再以自動步槍襲擊逃走的人。

他又已留下字條,預算自己會在襲擊中喪命,字裡行間他又指摘特朗普總統”將耶路撒冷交給猶太人”,形容事件將會是他咎由自取。

他認為聖誕節是襲擊的好日子,不過到本週一,因為FBI探員不小心撥電話給Jameson,他回電時轉到留言信箱,同日傍晚他就向臥底透露他對施襲有所動搖。

但聯邦調查局認為,已掌握足夠證據,在週三到他在Modesto的寓所將他拘捕,並起出步槍、手槍和彈藥,他被控試圖提供物品、支援海外恐怖組織,最高刑罰是監禁20年。

Everitt的父親Gordon Jameson指,Everitt約一年前失去孩子的監護權,相信事件帶來很大打擊,家人知道他信了伊斯蘭教,但從沒察覺他變得激進。

據報導,Jameson是拖車司機,2009年曾在海軍陸戰隊服役,受過狙擊兵訓練,但因為沒申報患哮喘病歷,不久後被逼退役。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。