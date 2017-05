By

東灣一名55歲男子涉嫌在炎熱天氣下,把多頭小狗獨留車中,導致其中兩頭小狗死亡,他涉嫌虐畜已被警方拘捕。

事發於5月17日下午5時左右,有路人發現,停在Clayton路4700號路段一輛汽車有多頭小狗,於是召喚警員協助。

車內當時有9頭小狗以及一頭母犬,警員送牠們到動物救護所後,其中兩頭小狗不治。

居住在Concord市的Clifford Gough被指是狗主,他涉嫌虐畜和危害動物,已被警方拘捕。

