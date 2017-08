By

【KTSF 吳倩妤報導】

英國倫敦警方拘捕一名男子,他涉嫌與今年5月初,一名行人被推出馬路,險些被巴士撞到的案件有關。

該名當時在緩步跑的男子,涉嫌推開一名迎面經過的女子,令該名女子失平衡,跌在馬路上。

當時有一架巴士駛近,幸好巴士司機及時扭動方向盤,才沒撞及女事主。

警方公開片段後,獲得市民提供資料,週四在倫敦西部拘捕一名41歲男子,當局以涉嫌嚴重傷害他人身體罪名拘留他問話。

