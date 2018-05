By

【KTSF】

東灣Livermore市警方拘捕一名男子,他涉嫌在本田車行偷車。

Livermore市警方在週六大約中午12時半收到接報指,位於Las Positas路3200號的本田車行,一名汽車銷售員離開推銷的汽車後,疑犯便立即登上汽車,駕車逃逸。

警方隨後在North Livermore夾Portola大道發現疑犯,並將他拘捕,當局稱被捕疑犯為22歲男子Robert Earl Jones。

Jones目前被關押在Santa Rita監獄。

版權所有,不得轉載。