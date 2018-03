奧斯卡影后獎座被偷 男子懷疑涉案被捕

By

奧斯卡金像獎週日晚完滿落,奪得金像影后殊榮的女演員Frances McDormand在頒獎禮結束後,竟被人偷去獎座,一名男子懷疑涉案,已被警方拘捕。

47歲男子Terry Bryant涉嫌觸犯嚴重盜竊重罪被捕。

McDormand的公關宣傳代表Simon Halls說,經過短暫分開後,McDormand已再次與奧斯卡小金人團聚。

McDormand是憑著在電影”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”的演出奪得最佳影后殊榮。

當局稱,McDormand的獎座是在她出席州長奧斯卡派對時被盜,涉案男子是獲邀出席派對。

Bryant週一早上仍被扣查,保釋金定為2萬元。

而在被捕前,Bryant據報在其Facebook帳號上載直播視頻,當中他手持奧斯卡小金人,並作狀吻向它。

他在視頻中說:”大家看看,我的團隊今晚拿到這個,這是我的。”

他接著把奧斯卡小金人拿向鏡頭,再吻小金人的頭,之後他轉過身,叫在場其他人祝賀他。

