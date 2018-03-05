奧斯卡影后獎座被偷 男子懷疑涉案被捕

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奧斯卡金像獎週日晚完滿落，奪得金像影后殊榮的女演員Frances McDormand在頒獎禮結束後，竟被人偷去獎座，一名男子懷疑涉案，已被警方拘捕。

47歲男子Terry Bryant涉嫌觸犯嚴重盜竊重罪被捕。

McDormand的公關宣傳代表Simon Halls說，經過短暫分開後，McDormand已再次與奧斯卡小金人團聚。

McDormand是憑著在電影”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”的演出奪得最佳影后殊榮。

當局稱，McDormand的獎座是在她出席州長奧斯卡派對時被盜，涉案男子是獲邀出席派對。

Bryant週一早上仍被扣查，保釋金定為2萬元。

而在被捕前，Bryant據報在其Facebook帳號上載直播視頻，當中他手持奧斯卡小金人，並作狀吻向它。

他在視頻中說：”大家看看，我的團隊今晚拿到這個，這是我的。”

他接著把奧斯卡小金人拿向鏡頭，再吻小金人的頭，之後他轉過身，叫在場其他人祝賀他。

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