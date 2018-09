東灣男子企圖用利刀襲擊共和黨國會候選人被捕

By

【KTSF】

東灣Castro Valley週日舉行秋季園遊會,期間一名男子涉嫌企圖用利刀襲擊一名正競逐國會議席的共和黨候選人,被警方拘捕。

阿拉米達縣警局發言人稱,居住在Castro Valley的35歲男子Farzad Fazeli,當天下午3時45分左右走到共和黨候選人Rudy Peters擺設的攤位,以激進的態度和言論抨擊Peters所屬的共和黨及該黨的其他民選官員。

Fazeli被指抽出小摺刀,企圖刺向Peters,但小摺刀失靈,Fazeli轉而與Peters發生肢體衝突。

事後Fazeli逃離現場,但不久被縣警扣查,縣警已起出該柄小摺刀。

Peters在事故中沒有受傷,他涉嫌觸犯襲擊重罪、刑事威嚇、展示武器等罪名被扣留在Santa Rita監獄,案件現已轉交阿拉米達縣地檢處跟進。

Peters正競逐加州第15區國會議席,該議席目前由民主黨人Eric Swalwell出任。

Swalwell就事件發出推文,表示很高興聽到Peters無恙,用暴力解決政治分歧從來都不恰當。

