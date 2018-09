By

【KTSF】

南灣聖荷西市警方逮捕一名涉嫌上週三性侵一名女子的男疑犯。

被逮捕的疑犯是32歲聖荷西居民Oscar Leonidas Escobar-Altamiran。

警方資料顯示,9月19日上午10點40分,一名女事主報警,表示在聖荷西Mossdale Way與Jackson Avenue附近遛狗時,遭到疑犯強行性侵。

女事主有反抗,疑犯隨後上了一輛豐田4Runner_SUV逃走。

第二天,巡邏警員在Story Road與White Road附近,發現疑犯汽車,於是將其逮捕,並控告他兩項性犯罪重罪。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。