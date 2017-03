史丹福校園附近現露體狂 受害女子用手機拍下背影

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto市史丹福大學校園附近,週一有女子報稱在街上看到露體狂,警方正追緝該名涉案男子。

案件發生於週一上午11點左右,警方接到報案,表示在Park Avenue 100號路段與El Camino Real交界附近的一個停車場,一名20多歲女子正在打電話時,見到一名20多歲,身高5呎7吋,體重大約170磅的拉美裔男子,突然拉下褲子露出下體 ,女子於是大罵該名男子。

該男子於是朝Park Avenue東向離開,女子在安全的情況下用手機拍下了嫌犯照片,顯示嫌犯身穿黑色外套,裡面穿著黃色上衣,藍色牛仔褲和黑色鞋子,頭戴三色條紋帽,身上背著綠色雙肩背包,手提一個棕色紙購物袋。

當局呼籲民眾如果有該名男子的線索,可透過電話或電郵通知警方。

