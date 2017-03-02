史丹福校園附近現露體狂 受害女子用手機拍下背影

【KTSF 梁秋玉報導】
南灣Palo Alto市史丹福大學校園附近，週一有女子報稱在街上看到露體狂，警方正追緝該名涉案男子。
案件發生於週一上午11點左右，警方接到報案，表示在Park Avenue 100號路段與El Camino Real交界附近的一個停車場，一名20多歲女子正在打電話時，見到一名20多歲，身高5呎7吋，體重大約170磅的拉美裔男子，突然拉下褲子露出下體 ，女子於是大罵該名男子。
該男子於是朝Park Avenue東向離開，女子在安全的情況下用手機拍下了嫌犯照片，顯示嫌犯身穿黑色外套，裡面穿著黃色上衣，藍色牛仔褲和黑色鞋子，頭戴三色條紋帽，身上背著綠色雙肩背包，手提一個棕色紙購物袋。
當局呼籲民眾如果有該名男子的線索，可透過電話或電郵通知警方。
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