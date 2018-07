東灣漢涉相約少女在舊金山會面企圖發生性行為被捕

By

東灣一名63歲男子涉嫌企圖在舊金山與一名14歲少女會面,目的是與她發生性行為,4月被捕後面臨聯邦大陪審團起訴。

被告Roger Boshers居住在東灣Antioch市,警方是於4月初對他展開調查,因為他被指企圖透過社交媒體相約一名少女會面。

另外,在2017年10月,他因為涉嫌發放和藏有兒童色情物品,而被Contra Costa縣網上兒童罪案組調查。

至4月11日,被告涉嫌企圖在舊金山與一名14歲少女會面,被舊金山警方和Contra Costa縣的調查人員拘捕。

Boshers已被舊金山地檢處起訴兩項向未成年人發放具傷害性的物品罪,以及相約與未成年人會面,目的是發生性行為等罪。

另外,聯邦大陪審團於5月31日亦起訴Boshers發放和藏有兒童性情物品及教唆未成年人發生性行為罪。

