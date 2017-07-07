涉針對華裔長者入屋打劫 非裔漢被判罪成（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

2014年4月至7月期間，涉嫌多次入屋行劫多名亞裔長者的非洲裔男子，案件週四審結，陪審團將被告定罪。

現年60歲的被告German Woods，被控入屋行劫、打劫及虐待老人共16項控罪，5名受害人是住在華埠的華裔，另有兩名受害人是日本裔，他們已經去世。

經過長達一個月的審訊，陪審團用了兩天時間退庭商議，一致裁定Woods所有罪名成立。

他們認為Woods是有預謀犯案，並在打劫長者的過程中，直接及間接造成他們身體上及精神上的傷害。

被告全程神情輕鬆，不時面露微笑，在陪審團離開時，逐一向他們點頭示好，更與其中一人揮手道別。

控方表示，不便評論案件及判決，只透露會建議法官判被告最高刑罰，刑期大約由15年至終身監禁，他亦相信Woods的餘生會在監獄裏度過。

而辯方就指，在幫Woods辯護這段時間裏，他認為Woods是個開心友善的人，不過他預計刑期會與控方提出的相若。

本台早前訪問過一位案中的受害人，受害人所屬的社區住客聯會亦發聲明指，對裁判感到安慰，這些受害的長者遭受爆竊後，寝食不安，日常生活受影響，案件判決後總算能令他們放心。

法官將於8月4日判刑。

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