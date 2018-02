By

南灣Milpitas市警方拘捕一名男子,他涉嫌冒充警員並性侵一名女子。

警方指,54歲的Tracy居民Stanley Troy Friesen,涉嫌在上個月16號通過網上約會網站聯繫到一名56歲女子,兩人同意在Milpitas的一間旅館內見面。

Friesen隨後出現在該女子的旅館,出示槍械與假警員証件,並強迫女子與他發生性行為,該女子因擔心安全而同意要求。

事後受害女子報警,警方調查後,以懷疑冒充警員及強姦拘捕Friesen。

警方透露,調查人員發現可能有其他受害者,呼籲可能與疑犯有過接觸的人報警協助調查。

