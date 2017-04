By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山有乘搭Muni輕軌列車N-Judah 線的乘客投訴,有一名男子性侵犯女乘客。

N-Judah線是從舊金山市中心行駛到西部的日落區,一名女乘客向警方報案,說自己在列車上被一名男子撫摸,之後也有更多人在社交網路上表示有同樣經歷。

警方表示,已經在該條路線的列車增派警員巡邏。

