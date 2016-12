全美多地購物中心爆打鬥事件 群眾慌忙走避（視頻）

By

【KTSF】

聖誕節過後的週一,全美多個購物中心爆發打鬥事件,雖無人嚴重受傷,但事發時的混亂情況,令一些原本開心購物的顧客,結果要慌忙走避。

在科羅拉多州Aurora市,當地一個購物中心爆發集體混亂事故,事故源於警方拘捕一名涉嫌打鬥的男子,之後大批群眾聚集現場包圍警察,人數一度多達500多人,再引發零星打鬥事件,事故共有5名未成年人士被捕,沒有人受傷。

另外,在俄亥俄州克里夫蘭市郊一個高級購物中心發生打鬥事件,警員需要出動胡椒噴霧疏散群眾,現場更傳出有人開槍,但未經證實,事故中有一名未成年男子涉嫌襲警被捕。

在紐約州、新澤西州、田納西州和北卡羅萊納州的購物中心也有類似的事故發生,在田納西州有數人被捕。

另外,在伊利諾伊州Aurora市,以及阿利桑那州、德克薩斯州、印第安納州和康湼狄格州的購物中心也有類似的打鬥事件發生,暫時未知這些事故是否有關連。

