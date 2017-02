大馬警方證實金正男身中VX神經毒劑致命

By

【KTSF 林佩樺報導】

馬來西亞警方週四證實,金正男屍體驗出有殘留被禁用的神經毒劑VX。

馬來西亞政府的化學武器分析單位,在金正男的臉和眼睛上發現VX神經毒氣。

這是一種化學戰中藥效最強的神經毒劑,無色無味、觸感像機油,穩定度和毒性都很高,被聯合國列為大規模毀滅性武器之一,美國疾病防控中心(CDC)也將此視為毒性最強的神經毒氣,皮膚接觸到 不立即洗掉,肌肉就會無法正常運作,可能因此致命。

馬來西亞表示,金正男就是中毒氣死亡,2月13日吉隆坡機場監視器畫面顯示,兩名女子靠近金正男後,疑似在他臉上抹東西,不久金正男向機場人員求助,他在送醫途中過世,目前大馬正針對毒物的來源進行調查,大馬警方已經拘捕4人,包括印尼及越南籍的兩名女嫌疑人、一名北韓藥理專家和另一名男子。

還有4名關鍵的涉案北韓男子成功逃離馬來西亞返回北韓。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。