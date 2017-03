馬來西亞同意將金正男遺體運返北韓 外交糾紛告一段落

馬來西亞與北韓因北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男被殺所觸發的外交糾紛告一段落,馬來西亞同意將金正男遺體移交北韓,並且讓匿藏在駐吉隆坡大使館的北韓疑犯離境;北韓政府亦稱保證當地的大馬公民安全回國,同意恢復合作,把雙邊關係提升至更高層次。

被指涉及金正男命案的北韓大使館二等秘書玄光聖及高麗航空職員金旭日,傍晚乘坐馬航客機,由吉隆坡經北京回國。金正男的遺體,相信亦是由同一班機運送。相信是運載了正男遺體的靈車,下午離開吉隆坡中央醫院,駛往機場。

馬來西亞總理納吉布在馬航客機起飛後發聲明,指出是應家屬書面要求,歸還遺體到北韓,同時准許匿藏在北韓駐吉隆坡大使館的疑犯離開。納吉布同時表明,警方調查繼續,但兩國關係雨過天青。

至於在北韓,一度被禁出境的9名馬來西亞大使館職員及家眷,差不多同一時間獲准乘坐大馬空軍專機離開平壤。北韓政府稱,保證有關大馬公民安全回國,又指兩國經談判,確認維持正常雙邊關係很重要,稍後會討論恢復兩國公民免簽證入境待遇,把雙邊關係提升至更高層次。

金正男是在上月13日在吉隆坡機場被人以毒劑襲擊死亡,大馬政府不滿北韓大使姜哲多次公開批評,甚至誣蔑,於是驅逐他出境,更一度威脅要與對方斷交。至於涉案被捕的兩名越南及印尼女子已經提堂,被控謀殺罪名。

