金正恩兄長金正男被毒殺 北韓女特工疑涉案

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北韓領袖金正恩同父異母的兄長金正男，在馬來西亞吉隆坡機場懷疑被北韓女特工毒殺，終年46歲，兇手仍然在逃。

馬來西亞政府消息指，金正男是在週一一早上，在吉隆坡機場的免稅區準備前往澳門時遇襲，金正男向機場工作人員報稱不適，送院途中死亡。

南韓傳媒報道，金正男被兩名相信是北韓女特工用毒針殺害，報道指兇徒乘搭的士離開，當局正在驗屍，確認金正男死因。

身為已故領袖金正日長子，年幼時被培育為金家政權接班人，在蘇聯成長，曾於瑞士、日本等地留學，15歲起擔任北韓計算機委員會委員長及國家公共安全部負責人等要職。

但在2001年帶同家人以偽造護照企圖入境日本，打算遊覽迪士尼樂園，結果被驅逐出境，據報金正日對此事感到既尷尬又憤怒，金正男自此被逐出權力核心，多年來在澳門、北京、新加坡等地居住，金正男曾表示無意領導國家，不止一次批評政權不應三代世襲，主張改革開放。

金正日2011年底去世，同父異母的弟弟金正恩繼位後，據報曾派人到澳門企圖暗殺金正男，但保鏢救回金正男，被金正恩處死的姑丈張成澤與金正男關係份外要好，金正恩上台後，張成澤勸他到新加坡、馬來西亞隱居。

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