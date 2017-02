金正恩兄長金正男被毒殺 北韓女特工疑涉案

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母的兄長金正男,在馬來西亞吉隆坡機場懷疑被北韓女特工毒殺,終年46歲,兇手仍然在逃。

馬來西亞政府消息指,金正男是在週一一早上,在吉隆坡機場的免稅區準備前往澳門時遇襲,金正男向機場工作人員報稱不適,送院途中死亡。

南韓傳媒報道,金正男被兩名相信是北韓女特工用毒針殺害,報道指兇徒乘搭的士離開,當局正在驗屍,確認金正男死因。

身為已故領袖金正日長子,年幼時被培育為金家政權接班人,在蘇聯成長,曾於瑞士、日本等地留學,15歲起擔任北韓計算機委員會委員長及國家公共安全部負責人等要職。

但在2001年帶同家人以偽造護照企圖入境日本,打算遊覽迪士尼樂園,結果被驅逐出境,據報金正日對此事感到既尷尬又憤怒,金正男自此被逐出權力核心,多年來在澳門、北京、新加坡等地居住,金正男曾表示無意領導國家,不止一次批評政權不應三代世襲,主張改革開放。

金正日2011年底去世,同父異母的弟弟金正恩繼位後,據報曾派人到澳門企圖暗殺金正男,但保鏢救回金正男,被金正恩處死的姑丈張成澤與金正男關係份外要好,金正恩上台後,張成澤勸他到新加坡、馬來西亞隱居。

