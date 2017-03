【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母哥哥金正男被殺一個月,馬來西亞當局表示,是透過金正男子女的DNA,確認當日遇害男子的身分是金正男。

馬來西亞副總理扎希德表示,在獲得並比對金正男子女的DNA樣本後,確認上月於吉隆坡國際機場被毒殺的北韓籍男子就是金正男,但扎希德並沒有透露是取得金正男3名子女中誰人的 DNA。

扎希德又指,週一已開始與北韓進行高層談判,以化解兩國外交風波,北韓一直不承認被毒殺的是金正男,又批評大馬強行驗屍,兩國早前宣佈互相驅逐駐當地大使。

