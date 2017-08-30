Redwood City籌劃大型商住項目 推逾百個可負擔單位（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

有地產公司計劃在中半島Redwood City興建大型商業及住宅發展項目，當中包含有120個可負擔住宅單位。

San Jose Meccury News的報導指出，這個發展項目位於Redwood City Broadway街的Broadway廣場，在市中心附近。

地產發展商Sobrato Organization打算將廣場重建成商住混合計劃，包括一個CVS藥房超市、3座辦公大樓，以及3座住宅大樓，一共有400個單位。

隔一條街在Bay Road和Charter街之間，將會興建120個可負擔房屋單位，發展計劃也包括興建有大約1800個停車位的停車場。

這項大型發展項目需要Redwood City市府審批是否適合用來發展商住樓宇，如果不適合，發展商表示，會支付1,500萬元給市府，重新找尋合適地塊興建可負擔房屋單位。

市府規劃部門表示，現時該項目申請仍然未完成，需要發展商提供更多資料，一旦完成申請，就會進入環境評估階段，通過後就會公開給民眾諮詢。

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