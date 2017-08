Redwood City籌劃大型商住項目 推逾百個可負擔單位（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

有地產公司計劃在中半島Redwood City興建大型商業及住宅發展項目,當中包含有120個可負擔住宅單位。

San Jose Meccury News的報導指出,這個發展項目位於Redwood City Broadway街的Broadway廣場,在市中心附近。

地產發展商Sobrato Organization打算將廣場重建成商住混合計劃,包括一個CVS藥房超市、3座辦公大樓,以及3座住宅大樓,一共有400個單位。

隔一條街在Bay Road和Charter街之間,將會興建120個可負擔房屋單位,發展計劃也包括興建有大約1800個停車位的停車場。

這項大型發展項目需要Redwood City市府審批是否適合用來發展商住樓宇,如果不適合,發展商表示,會支付1,500萬元給市府,重新找尋合適地塊興建可負擔房屋單位。

市府規劃部門表示,現時該項目申請仍然未完成,需要發展商提供更多資料,一旦完成申請,就會進入環境評估階段,通過後就會公開給民眾諮詢。

