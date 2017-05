By

【i-CABLE】

一連3日的五一黃金周,有49萬人次的中國旅客訪港,是2008年推行小黃金周以來新高,但有商店說生意不升反跌。旅發局表示,留意到旅客消費模式有改變。

傳統旅遊旺區,五一假期不再看見旅客排長龍購物,以為旅客減少?過去3天黃金周,有49萬中國旅客來了香港,人數是內地推行3天小黃金周10年以來最多。與去年比較,內地客則多了1.8萬人,升幅3.7% 。

這間連鎖金舖就表示,這幾天人流的確多了一成二,但他們推出手工三五折優惠,生意額仍然較去年同期減少一成半,因為好像這些數十萬元的鑽戒,已經不再是內地客目標。劉克斌表示,現時中國旅客來買金之前,會先在網上看款式,不像之前一般,來到才選擇款式。

旅發局也表示,留意到旅客消費模式正在轉變。劉鎮漢表示,暫時未能評估旅客的人均消費。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。