緬因州一名男子週三凌晨在市郊地區涉嫌殺害一名縣警後,偷走縣警的巡邏車,再駕車到一間便利店打劫,當局正大舉追捕該名涉案男子。

當局稱,Somerset縣縣警Eugene Cole是於凌晨1時45分,在Norridgewock市州際2號公路被殺,其巡邏車之後被兇徒駕駛到一間便利店打劫。

警方已確認疑犯是29歲男子John Williams,身高約5呎6吋,體重約120磅,藍眼,棕髮留有馬尾。

疑犯目前仍然在逃,警方形容他是危險人物。

便利店遇劫後,警方在清晨5時左右發現巡邏車被丟棄在市內另一個地點,暫時未知疑犯是否正駕駛另一輛汽車。

