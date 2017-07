By

東灣奧克蘭市(屋崙)一名女郵差在送郵件途中,突然被連射多槍,臀部中槍在醫院接受治療,聯邦郵政局已懸紅5萬元懸賞,鼓勵民眾提供線索協助破案。

上週五中午時分,在東奧克蘭距離Mills College 1.5英里的地段,一名女郵差政在遞送信件後,正準備回到車上,突然有人朝郵政車開多槍,車上滿是彈痕。

女郵差臀部被子彈擊中,要送院接受治療。

警方並不認為這是預謀犯案,案件仍在調查當中,聯邦郵政局懸賞5萬元,鼓勵民眾提供有關線索。

