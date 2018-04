By

【-CABLE】

香港一名印傭在社交網站Facebook直播少主人洗澡,被法庭判入獄3個月。

28歲的被告在東區法院承認不誠實使用電腦,去年12月在網上直播3名5至7歲少主人赤裸洗澡的情況,她求情時表示不熟悉香港法律,不知道自己行為的嚴重性。

主任裁判官羅德泉判刑時指,案件非常嚴重,侵犯兒童私隱以及違反誠信,但考慮被告行為不是賺取金錢,以4個半月為量刑起點,判被告入獄3個月。

