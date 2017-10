By

【KTSF】

南灣Alum Rock週一傍晚發生4.1級地震,本台位於中半島Brisbane市的總部也有震感。

地震在下午5時53分發生,震源位於Alum Rock東南偏東8.6英里,深度不夠5英里。

從社交媒體上看到,遠至舊金山也有人感受到,本台新聞部同事也稱,感到電視台建築物有些前後搖晃。

當局沒有收到有人受傷或財物損毀的報告。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。