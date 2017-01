By

【KTSF】

鑑於剛過去的假日銷售業績欠理想,Macy’s百貨週三宣布裁減逾萬個工作職位,並會關閉68間分店,同時調低全年的營利預測。

Macy’s百貨表示,在11月和12月份,旗艦店的銷售業績較去年同期下跌2.1%,主要原因與消費者購物習慣改變有關,這亦是零售業目前面對的最大挑戰。

Macy’s百貨稱,計劃在年中關閉68間分店,這亦是去年8月宣布關閉100間分店的一部分,另外,Macy’s百貨也計劃重組某些業務,及出售某些產權,預料每年可省回5.5億元。

