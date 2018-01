英特爾晶片揭保安漏洞 蘋果電子產品受影響

【i-CABLE】

英特爾生產的處理器被揭發存有保安漏洞,用戶資料有外洩風險,蘋果公司承認個人電腦Mac機,及iOS行動裝置都受到影響,但強調尚未遭到惡意攻擊。

蘋果公司表示,日內會推出相關瀏覽器的更新版,給用戶下載。

Google及電腦保安專家週三公布英特爾等公司生產的處理器,存有兩個安全性漏洞,能讓黑客盜取手機及電腦內幾乎所有敏感資訊,如密碼、相片和電郵等,令全球網絡安全再次響起警號。

“Meltdown”漏洞影響英特爾生產的晶片,能讓黑客攻入電腦記憶體,竊取密碼。

另一漏洞”Spectre”影響接近全部近十年生產的晶片,黑客能透過漏洞欺騙程式,讓程式洩露秘密資訊。

蘋果多款產品都有使用英特爾晶片,到周四承認所有個人電腦Mac機,及iOS行動裝置都受影響,但最新的作業系統更新,可保 iPhone、iPad及Mac機等產品的用戶,免受”Meltdown”漏洞引致的攻擊,亦聲言不會降低裝置的速度。

不過”Spectre”漏洞威脅Mac機,及iOS行動裝置的使用安全,蘋果表示會在日內推出相關瀏覽器的更新版,又建議用家在可信的渠道下載軟件。蘋果又指Apple Watch不受兩個漏洞影響。

Google則發表聲明表示,用戶如已為Android手機進行最近期的安全更新,便會受到保障。

全球電腦業正埋首處理這場網絡安全危機,英特爾已提供軟件,協助減輕潛在攻擊,微軟則推出安全性更新。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。