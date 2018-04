By

【i-CABLE】

法國總統馬克龍訪美之行最後一天,到美國國會發表演說,馬克龍再次提到他與特朗普總統,在貿易、氣候變化等問題上的分歧,馬克龍表明反對貿易戰,又相信美國會重新加入《巴黎協定》。

馬克龍步入議事廳,獲全體國會議員歡迎。儘管訪美期間,馬克龍與特朗普的關係表面看來很和諧,但在長達約50分鐘的演說中,馬克龍毫不留情批評”美國優先”政策。

幾乎全體議員起立鼓掌,馬克龍重申不應對盟友展開貿易戰。

他亦提到氣候變化議題,相信美國終有一天會重新加入《巴黎協定》。

這次共和黨議員反應明顯較為冷淡,部分人甚至沒有拍掌。

另外,馬克龍重申法國會留在伊朗核協議,又指在沒有替代方案前,各方不應放棄協議。

