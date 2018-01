法國總統馬克龍上任後首度訪華 與習近平會面

By

法國總統馬克龍上任後首次訪華並國家主席習近平會面,同意加強在”一帶一路”,以至國際事務上合作。兩人週二會舉行正式會談,預料會簽署多份經貿協議。

習近平在釣魚台國賓館會見到訪的馬克龍伉儷,馬克龍稱很高興首次到中國訪問,期望雙方就法中關係及重大國際議題交換看法、加強互信,並增進兩國關係。

馬克龍又指”一帶一路”倡議有助維護多邊主義,乃非常重要,因此法國會響應中國,且積極參與。習近平指,馬克龍首次訪問亞洲便到了中國,體現他對兩國關係的重視,兩國可求同存異,和發掘合作機遇。

雙方周二會舉行正式會談,預料會在航空、民用核能、數碼化等領域簽署五十多份協議,及設立總值逾十億歐元的投資基金,支持法國中小企在中國發展。

三天國事訪問,馬克龍上午先到西安,與夫人布里吉特由導賞員陪同參觀兵馬俑。又到過大雁塔、化覺巷大清真寺,並獲僧侶贈送紀念品,以古代絲綢之路起點西安作為訪華行程的首站。

歐洲傳媒引述法國總統府消息,指馬克龍期望借此傳達歐洲願與中國在一帶一路框架內加強合作的訊息。

