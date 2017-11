By

【i-CABLE】

澳門行政長官崔世安發表新一份施政報告,再向居民派錢,每名澳門永久居民獲派9,000元(澳門幣)。

崔世安在施政報告宣布,明年每名澳門永久居民會獲派9,000元現金,非永久居民亦有5,400元,是連續11年澳門政府向居民派錢。

連同敬老金、社保養老金和公積金額外注資等各項經濟分享,政府將會花費近129億元。

