馬英九定4月9日抵舊金山 將出席兩場僑宴

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統府已正式批准前總統馬英九訪美之行,灣區多個僑社組織週三公布馬英九最終定案的行程,除了在舊金山和南灣各舉行一場僑宴,一般民眾也有機會見到馬英九。

包括中華傳統文化協會、國父紀念館、大專校聯會、舊金山台聯會,以及全美中華婦女會等多個僑團組織代表,週三在舊金山華埠公布台灣前總統馬英九4月來訪的定案行程。

馬英九此行將到舊金山4天,主要是應史丹福大學邀請,將在4月11日到胡佛研究所舉行專題演講,並會參觀蔣家日記,與該校學者座談等。

其餘的時間也行程滿檔,他在4月9日晚間搭乘華航班機抵達舊金山國際機場,第一個行程特別安排在4月10日到華埠聖瑪莉廣場,向中華民國國父孫中山先生銅像致敬。

接著會率隊象徵走革命之路,步行到國父紀念館,與傳統僑社僑領茶敍,下午則到柏克萊大學探訪,晚上出席位於南灣Santa Clara Hyatt酒店的僑宴,預計500個座位已經近售完。

馬英九將於4月12日參觀高科技公司,晚上則於舊金山華埠新亜洲洒樓出席第二場僑宴,深夜便搭機離開。

值得注意的是,馬英九此行拜會傳統僑社,基於政治立場的顧慮,這次到華埠不會拜會馬氏公所,也不會前往中華總會館,以免起爭執,所以會使用中華傳統文化協會去辦。

歡迎馬英九的組織預期,屆時應該不會出現抗議的場面。

僑宴主辦方表示,如果沒有購票參加僑宴,一般民眾想一睹馬英九的豐采,可以在10號上午10點前往聖瑪莉廣場,活動免費對公眾開放。

