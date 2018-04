馬英九往史丹福大學胡佛研究所閱讀兩蔣日記（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週三擔任一日教授,為學生上了一堂課,並前往胡佛研究所閱讀兩蔣日記,本台記者獨家拍攝到馬英九在校內的畫面,並獨家訪問了馬英九。

馬英九週三一整天都待在史丹福大學,行程充滿濃濃的學術氣息,上午他在校方的導覽下參觀校園,還為學生上了一堂台灣政府制度與兩岸關係課。

史丹福大學學者Kharis Templeman說:”他說以前當市長比當總統還有趣,因為他跟市議會比較有互動,當他擔任總統時,有行政院長在,他要透過行政院長去施政。”

由於馬英九曾於2006年以國民黨主席身分訪美,當時參加史丹福大學胡佛研究所的收藏兩蔣日記公開儀式,他也特別安排在下午兩點進入胡佛研究所,閱讀兩蔣日記。

睽違了12年,繼2006年之後再來,馬英九重讀二蔣日記感觸如何?

馬英九說:”那時候還沒有看到經國先生的,那時候主要是老蔣總統的,這次有看到經國先生的,印象很深刻。”

馬英九還與史丹福大校學者Francis Fukuyama和Larry Diamond對談,並於傍晚5點將校內的Hauck Auditorium,針對兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講。

Templeman說:”我們一開始不確定反應如何,結果座位誇張的,快速爆満,灣區有很多人想看馬前總統。”

這次史丹福大學民主發展及法治中心、胡佛研究所及胡佛研究所等共三個中心一起主辦這次馬英九在校內的相關活動。

