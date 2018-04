馬英九參觀Tesla車廠 試駕Model X（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週四上午在東灣佛利蒙市(Fremont)市長高敘加(Lily Mei)的陪同下,參觀電動車製造商Tesla,馬英九還試開了該品牌最高級的Model X。

馬英九參觀Tesla的行程,因為Tesla方面的規定,不對媒體公開,本台取得部分行程的照片,以及馬英九在Tesla的詳細行程。

馬英九在駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟的陪同下,週四上午10點左右抵達佛利蒙市的Tesla總部,佛利蒙市市長高敘加率領部分市府官員到場歡迎,再加上舊金山台聯會等社團幹部,馬英九一行約20多人先聽取了Tesla公司的簡報。

根據轉述,馬英九對於Tesla正在發展中的多項可再生能源技術極度感興趣,詳細詢問了許多問題,認為台灣也可以借鏡Tesla的清潔能源政策。

Tesla也在簡報中介紹該品牌在台灣也有據點,接著馬英九參觀了Tesla電動車的工廠,除了目睹難得一見的Tesla生產線,還在這裡碰到粉絲,原來有一位來自台灣的組裝工人,看到馬英九還特別停下工作,要求照相,馬英九也有求必應。

參觀最後是讓馬英九最興奮的環節,Tesla安排了馬英九試駕最高等級的Model X,不過並不是照片這台紅色的展示車。

馬英九在結束試駕時非常滿意,還用英文說這是個絕佳的結束(Excellent ending)。

負責安排這項行程的舊金山台聯會會長陳建芬表示,從接到任務到馬英九來訪,只有短短20天的時間,聯繫了蘋果及Google等高科技公司,最終定案參觀Tesla。

近期因為車禍事故受到媒體關注的Tesla,在馬英九參觀的行程中,並未提到自駕技術議題。

相關新聞:

馬英九到史丹福大學演講 談台灣三大挑戰(視頻)

馬英九往史丹福大學胡佛研究所閱讀兩蔣日記(視頻)

專訪台灣前總統馬英九 談美台及兩岸議題(視頻)

馬英九到訪舊金山華埠 向孫中山銅像獻花致敬(視頻)

馬英九南灣出席僑宴 細數政績展現幽默(視頻)

台灣前總統馬英九抵舊金山 展開4天訪問行程(視頻)

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。