馬英九參觀Tesla車廠 試駕Model X（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週四上午在東灣佛利蒙市（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）的陪同下，參觀電動車製造商Tesla，馬英九還試開了該品牌最高級的Model X。

馬英九參觀Tesla的行程，因為Tesla方面的規定，不對媒體公開，本台取得部分行程的照片，以及馬英九在Tesla的詳細行程。

馬英九在駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟的陪同下，週四上午10點左右抵達佛利蒙市的Tesla總部，佛利蒙市市長高敘加率領部分市府官員到場歡迎，再加上舊金山台聯會等社團幹部，馬英九一行約20多人先聽取了Tesla公司的簡報。

根據轉述，馬英九對於Tesla正在發展中的多項可再生能源技術極度感興趣，詳細詢問了許多問題，認為台灣也可以借鏡Tesla的清潔能源政策。

Tesla也在簡報中介紹該品牌在台灣也有據點，接著馬英九參觀了Tesla電動車的工廠，除了目睹難得一見的Tesla生產線，還在這裡碰到粉絲，原來有一位來自台灣的組裝工人，看到馬英九還特別停下工作，要求照相，馬英九也有求必應。

參觀最後是讓馬英九最興奮的環節，Tesla安排了馬英九試駕最高等級的Model X，不過並不是照片這台紅色的展示車。

馬英九在結束試駕時非常滿意，還用英文說這是個絕佳的結束（Excellent ending）。

負責安排這項行程的舊金山台聯會會長陳建芬表示，從接到任務到馬英九來訪，只有短短20天的時間，聯繫了蘋果及Google等高科技公司，最終定案參觀Tesla。

近期因為車禍事故受到媒體關注的Tesla，在馬英九參觀的行程中，並未提到自駕技術議題。

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