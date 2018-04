專訪台灣前總統馬英九 談美台及兩岸議題（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二在百忙之中,抽空接受本台專訪,談台美關係與兩岸議題。

馬英九在執政期間,非常看重台灣與美國的關係,美台雙方從免簽證入境,到近期美國實施台灣旅行法,未來台灣更有望成為美國境外通關的新據點,馬英九是如何看待這些持續性的新突破?

馬英九說:”這都是正面的發展,當然我們也知道,這件事情中國大陸反應是非常的強烈,將來在推動的時候,一定要非常的謹慎。”

馬英九以他過去執政8年的經驗認為,美台關係穩定的關建還是在於互信。

馬英九說:”我當時推動台灣跟美國的關係很重要的ㄧ個原則,兩點,一個是”low key”低調,一個是”surprise free”,就是盡量不要出現有意外的情況,透過這兩個手段,我們就建立了雙方高層的互信,”high level mutual trust”,其實我們跟大陸的關係,何嘗不是如此呢?”

馬英九認為,處理兩岸關係也同樣需要互信,他也對中國提出的31項惠台措施表達立場。

馬英九說:”他現在可以說,不管你台灣同意不同意,他們就主動拿出來,這些原來是大陸的居民才有的權利或者是利益,他能夠讓給台灣民眾分享,我們認為是正面的事情,在台灣內部反應也都是正面的反應,當然每一項要怎麼樣進行,來行使能得到更好的結果,我覺得我們政府應該從這個角度來切入。”

馬英九也認為,兩岸之間以92共識為基礎,會讓很多議題更好談。

馬英九說:”其實這個已經是老生常談,很多人誤會了,以前92共識是國共之間的共識,不是,是海基會和海協會所簽的共識,而且在2015年11月7號,在新加坡我跟習近平先生,雙方又共同再確認了一次,92共識是海峽兩岸共同的政治基礎,有了這樣一個共識之後,其他的工作才好推動。”

至於當前美中貿易摩擦,馬英九也很關注。

馬英九說:”因為我們對大陸的許多出口,它後來也經過再加工之後銷到美國去,所以美國跟中共的貿易摩擦,對我們也會有影響的,所以我們一定要非常審慎的因應。”

馬英九週三傍晚5點也將於史丹福大學就兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講。

