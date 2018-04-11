專訪台灣前總統馬英九 談美台及兩岸議題（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二在百忙之中，抽空接受本台專訪，談台美關係與兩岸議題。

馬英九在執政期間，非常看重台灣與美國的關係，美台雙方從免簽證入境，到近期美國實施台灣旅行法，未來台灣更有望成為美國境外通關的新據點，馬英九是如何看待這些持續性的新突破？

馬英九說：”這都是正面的發展，當然我們也知道，這件事情中國大陸反應是非常的強烈，將來在推動的時候，一定要非常的謹慎。”

馬英九以他過去執政8年的經驗認為，美台關係穩定的關建還是在於互信。

馬英九說：”我當時推動台灣跟美國的關係很重要的ㄧ個原則，兩點，一個是”low key”低調，一個是”surprise free”，就是盡量不要出現有意外的情況，透過這兩個手段，我們就建立了雙方高層的互信，”high level mutual trust”，其實我們跟大陸的關係，何嘗不是如此呢？”

馬英九認為，處理兩岸關係也同樣需要互信，他也對中國提出的31項惠台措施表達立場。

馬英九說：”他現在可以說，不管你台灣同意不同意，他們就主動拿出來，這些原來是大陸的居民才有的權利或者是利益，他能夠讓給台灣民眾分享，我們認為是正面的事情，在台灣內部反應也都是正面的反應，當然每一項要怎麼樣進行，來行使能得到更好的結果，我覺得我們政府應該從這個角度來切入。”

馬英九也認為，兩岸之間以92共識為基礎，會讓很多議題更好談。

馬英九說：”其實這個已經是老生常談，很多人誤會了，以前92共識是國共之間的共識，不是，是海基會和海協會所簽的共識，而且在2015年11月7號，在新加坡我跟習近平先生，雙方又共同再確認了一次，92共識是海峽兩岸共同的政治基礎，有了這樣一個共識之後，其他的工作才好推動。”

至於當前美中貿易摩擦，馬英九也很關注。

馬英九說：”因為我們對大陸的許多出口，它後來也經過再加工之後銷到美國去，所以美國跟中共的貿易摩擦，對我們也會有影響的，所以我們一定要非常審慎的因應。”

馬英九週三傍晚5點也將於史丹福大學就兩岸關係、東亞情勢及台灣民主現況發表專題演講。

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