馬英九南灣出席僑宴 細數政績展現幽默（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二晚在南灣出席僑宴,共有600人參與,座無虛席。

另外,馬英九稍早前也在會中發表演講,他提到47年首次來舊金山,還有曾經在華埠花園角參加保釣運動,而他也總結他在任內促成三海和平的政績,三海是哪三海?

馬英九說:”第一海當然是台海,我們跟大陸簽訂了23個協議,我還跟習近平在新加坡開會,確認九二共識,是雙方共同的政治基礎,我在東海跟日本簽了漁業協定,在南海也跟菲律賓簽了漁業事務的執法協議,只要菲律賓要執法,絕對不可以使用武力,第二要先通知我們,一個小時前通知我們,然後如果有逮捕或者拘禁,3天之內釋放,所以現在對菲律賓跟日本漁業糾紛幾乎都沒有了。”

馬英九除了細數政績,也展現幽默,更是帶動大家合唱英文老歌” San Francisco “,完全沒有總統架子,還逐桌敬酒,並且在最後與每一位來賓照相。

週二晚有600人出席僑宴,氣氛非常熱鬧,其中光是馬英九的家人就有4桌,等於家族三代都來捧場。

馬家人非常低調,還要求主辦單位不要介紹他們,不過馬大姊馬以南接受了本台的獨家專訪,説到澈動處還感傷落淚。

看到這麼多人現身支持馬英九,馬以南說:”其實我覺得也滿感動的,看到那麼多僑胞,這麼熱烈的歡迎他,心裡還是滿感動的,(有沒有覺得他卸任以後,沒有了總統的這個包袱,反而人氣更高了?)對,而且我覺得他健康情況也比以前好,精神也好,他的幽默感,聽說把原來比較受到影響的自信,通通都回來了。”

另外,根據本台掌握的消息,馬英九週二的私人行程跟先前安排的略有變動,他是在週二早上與柏克萊加大教授高棣民(Thomas Gold)共進早餐,上午到華埠之後,中午在南灣喜福居與學者餐敘,下午則在馬以南兒子家中和家人團聚。

