馬英九南灣出席僑宴 細數政績展現幽默（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二晚在南灣出席僑宴，共有600人參與，座無虛席。

另外，馬英九稍早前也在會中發表演講，他提到47年首次來舊金山，還有曾經在華埠花園角參加保釣運動，而他也總結他在任內促成三海和平的政績，三海是哪三海？

馬英九說：”第一海當然是台海，我們跟大陸簽訂了23個協議，我還跟習近平在新加坡開會，確認九二共識，是雙方共同的政治基礎，我在東海跟日本簽了漁業協定，在南海也跟菲律賓簽了漁業事務的執法協議，只要菲律賓要執法，絕對不可以使用武力，第二要先通知我們，一個小時前通知我們，然後如果有逮捕或者拘禁，3天之內釋放，所以現在對菲律賓跟日本漁業糾紛幾乎都沒有了。”

馬英九除了細數政績，也展現幽默，更是帶動大家合唱英文老歌” San Francisco “，完全沒有總統架子，還逐桌敬酒，並且在最後與每一位來賓照相。

週二晚有600人出席僑宴，氣氛非常熱鬧，其中光是馬英九的家人就有4桌，等於家族三代都來捧場。

馬家人非常低調，還要求主辦單位不要介紹他們，不過馬大姊馬以南接受了本台的獨家專訪，説到澈動處還感傷落淚。

看到這麼多人現身支持馬英九，馬以南說：”其實我覺得也滿感動的，看到那麼多僑胞，這麼熱烈的歡迎他，心裡還是滿感動的，（有沒有覺得他卸任以後，沒有了總統的這個包袱，反而人氣更高了？）對，而且我覺得他健康情況也比以前好，精神也好，他的幽默感，聽說把原來比較受到影響的自信，通通都回來了。”

另外，根據本台掌握的消息，馬英九週二的私人行程跟先前安排的略有變動，他是在週二早上與柏克萊加大教授高棣民（Thomas Gold）共進早餐，上午到華埠之後，中午在南灣喜福居與學者餐敘，下午則在馬以南兒子家中和家人團聚。

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