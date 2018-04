馬英九到舊金山華埠出席僑宴 結束灣區之行（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九訪美之行落幕,離開之前他在舊金山華埠出席此行的第二場僑宴。

週四晚的僑宴在舊金山華埠新亞洲酒樓舉行,主要是傳統僑社人士出席,席開60桌,場面盛大。

主辦僑宴的中華傳統文化協會與金山國父紀念館,特別安排9隻獅子,象徵九五之尊的最高榮耀,歡迎馬英九的到來。

馬英九說:”各位僑胞朋友大家好,我是馬英九。”

馬英九週四晚的致詞著重在經濟議題,他談到中國遊客減少,以及能源危機對台灣經濟造成的衝擊。

馬英九說:”減少了40%,差不多是167萬人,這點對台灣的經濟,確實有比較大的影響,另外一方面,我們台灣遭遇到前所未有的能源危機,去年8月15日發生了台灣的大停電。”

馬英九說,民進黨政府訂定在2025年要達到非核家園,但至今卻看不出再生能源可以成功,取代核能。

馬英九話鋒一轉,提到二岸關係,希望二岸儘快恢復和平協商。

馬英九說:”我執政8年的時間,讓海峽二岸能夠達到1949年以來最和平繁榮的階段,我們希望這種情況能夠儘快恢復。”

馬英九隨後逐桌敬酒,與馬家姊妹留下這溫馨的畫面。

馬英九在僑宴結束後就直奔機場,搭乘華航CI-003班機,於凌晨1點多搭機返台,結束他4天緊湊的訪美之行。

