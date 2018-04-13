馬英九到舊金山華埠出席僑宴 結束灣區之行（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九訪美之行落幕，離開之前他在舊金山華埠出席此行的第二場僑宴。

週四晚的僑宴在舊金山華埠新亞洲酒樓舉行，主要是傳統僑社人士出席，席開60桌，場面盛大。

主辦僑宴的中華傳統文化協會與金山國父紀念館，特別安排9隻獅子，象徵九五之尊的最高榮耀，歡迎馬英九的到來。

馬英九說：”各位僑胞朋友大家好，我是馬英九。”

馬英九週四晚的致詞著重在經濟議題，他談到中國遊客減少，以及能源危機對台灣經濟造成的衝擊。

馬英九說：”減少了40%，差不多是167萬人，這點對台灣的經濟，確實有比較大的影響，另外一方面，我們台灣遭遇到前所未有的能源危機，去年8月15日發生了台灣的大停電。”

馬英九說，民進黨政府訂定在2025年要達到非核家園，但至今卻看不出再生能源可以成功，取代核能。

馬英九話鋒一轉，提到二岸關係，希望二岸儘快恢復和平協商。

馬英九說：”我執政8年的時間，讓海峽二岸能夠達到1949年以來最和平繁榮的階段，我們希望這種情況能夠儘快恢復。”

馬英九隨後逐桌敬酒，與馬家姊妹留下這溫馨的畫面。

馬英九在僑宴結束後就直奔機場，搭乘華航CI-003班機，於凌晨1點多搭機返台，結束他4天緊湊的訪美之行。

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