馬英九到史丹福大學演講 談台灣三大挑戰（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九此行訪美的重頭戲週三登場，他在傍晚5點應史丹福大學之邀，發表專題演講，談台灣面臨的三大挑戰，包括經濟、二岸關係以及民主發展。

週三的演講在胡佛研究所的Hauck Auditorium舉行，400多個座位座無虛席，很多候補排隊的人潮根本無法入內。

馬英九全程以英文演講，他談台灣的三大挑戰，內容涵蓋東海形勢、兩岸關係，以及台灣民主發展。

馬英九罕見的對台灣總統蔡英文開砲，猛烈攻擊蔡政府推動無核政策導致嚴重缺電，清算國民黨黨產，以及拒絕承認九二共識，導致兩岸關係倒退。

馬英九說：”她（蔡）拒絕承認92共識，該共識是先前維持現狀的關鍵，無法接受92共識等於是拒絕中華民國憲法的一中概念，並違反與中國之間的協議，如果民進黨政府繼續拒絕92共識，而要中國妥協是不可能的。”

馬英九還痛批太陽花運動，認為佔領國會人士最終都無罪開釋，換在美國是不可能的事。

馬英九說：”我不信美國聯邦法院會這樣判，如果美國國會被人強佔癱瘓24天。”

馬英九在演講後還接受史丹福大學學者Larry Diamond，以及現場關眾提問，被問到統一問題，馬英九說，中國歷史裡面七成是統一的，三成是分裂的，天下大事合久必分，分久必合，但都一定經過戰爭，他認為談統一問題，不但是要和平的，還要是民主的，這就是台灣人民的意志。

馬英九也展現詼諧的一面，一個半小時的演講笑聲不斷，聽眾們怎麼評價他今天的表現呢？

有觀眾說，主要是想聽他講兩岸關係，但他講的還是相對比較正面，可能他在這裡也不方便說太多。

也有觀眾說，他的演講很公正，也很誠懇，也滿具體的講了現在台灣的情況。

會後有很多人圍著馬英九，顯現高人氣，不過在會中並未聽到反對馬英九的意見。

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