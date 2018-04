馬英九到史丹福大學演講 談台灣三大挑戰（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九此行訪美的重頭戲週三登場,他在傍晚5點應史丹福大學之邀,發表專題演講,談台灣面臨的三大挑戰,包括經濟、二岸關係以及民主發展。

週三的演講在胡佛研究所的Hauck Auditorium舉行,400多個座位座無虛席,很多候補排隊的人潮根本無法入內。

馬英九全程以英文演講,他談台灣的三大挑戰,內容涵蓋東海形勢、兩岸關係,以及台灣民主發展。

馬英九罕見的對台灣總統蔡英文開砲,猛烈攻擊蔡政府推動無核政策導致嚴重缺電,清算國民黨黨產,以及拒絕承認九二共識,導致兩岸關係倒退。

馬英九說:”她(蔡)拒絕承認92共識,該共識是先前維持現狀的關鍵,無法接受92共識等於是拒絕中華民國憲法的一中概念,並違反與中國之間的協議,如果民進黨政府繼續拒絕92共識,而要中國妥協是不可能的。”

馬英九還痛批太陽花運動,認為佔領國會人士最終都無罪開釋,換在美國是不可能的事。

馬英九說:”我不信美國聯邦法院會這樣判,如果美國國會被人強佔癱瘓24天。”

馬英九在演講後還接受史丹福大學學者Larry Diamond,以及現場關眾提問,被問到統一問題,馬英九說,中國歷史裡面七成是統一的,三成是分裂的,天下大事合久必分,分久必合,但都一定經過戰爭,他認為談統一問題,不但是要和平的,還要是民主的,這就是台灣人民的意志。

馬英九也展現詼諧的一面,一個半小時的演講笑聲不斷,聽眾們怎麼評價他今天的表現呢?

有觀眾說,主要是想聽他講兩岸關係,但他講的還是相對比較正面,可能他在這裡也不方便說太多。

也有觀眾說,他的演講很公正,也很誠懇,也滿具體的講了現在台灣的情況。

會後有很多人圍著馬英九,顯現高人氣,不過在會中並未聽到反對馬英九的意見。

