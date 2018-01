美國通過基因療法治眼疾 療程索價85萬元

By

【KTSF 劉瑩報導】

美國食品及藥物管理局(FDA)新近批准一種新的基因療法,用來治療一種罕有的遺傳性眼疾,療程費用定價85萬元。

Luxturna屬於一次性的外科療法藥物,將可修正突變遺傳基因,從而治療一種遺傳性的眼盲病症。

這個是美國第三種通過審批的基因療法,其他兩種在去年較早時間通過認可,但是Luxturna是第一種修正遺傳基因突變的療法。

食品及藥物管理局局長表示,新療法的批准是基因治療的一個里程碑,但遺憾的是這種療法效果不是永久的,有研發人員表示,大部分的病人在接受治療6年之後視力會回到治療前的水平。

Luxturna是由Spark Therapeutics研發,最早在2018年開始推出市場。

市場最初預期療程定價為100萬元,但鑑於健保業界關注定價高昂,健保公司或未能承保相關費用,Spark Therapeutics遂改為定價85萬元,但仍是全球費用最高昂的療程之一。

