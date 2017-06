By

香港消委會測試發現,多款午餐肉及腸仔鈉含量偏高,一款梅林牌午餐肉樣本,含抗生素類的獸藥殘餘。

測試包括 25 款午餐肉及8款罐裝腸仔,其中「梅林」優質午餐肉樣本,檢出含有磺胺類抗生素,含量達每公斤199.3微克。

根據世衛標準,一名重60公斤成人,每日進食約38罐才達到攝入量上限,但小部分人會有過敏,出現皮疹等。

另外,「759阿信屋」午餐肉每100克含有1,180毫克鈉,有3款午餐肉聲稱低鈉,但都分別檢出每100克含500至600多毫克鈉。

參考外國標準,高於600毫克已屬高鈉,一款腸仔樣本檢出的鈉含量,較標示高出560倍,零售商承認出錯會修正。

