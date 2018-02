中國春運展開 料旅客人次近30億（視頻）

每年春運,在北京、廣州等大城市工作的外地人都會回鄉過年,大家很關注今年鐵路、公路、飛機航班將會如何迎接近30億的人次。

春運週四開始,有不少外地人在高峰期之前已經離開北京。經歷北京的一連串政策,有農民工表示已經收拾好包袱,似乎今次一別,未必會再回來。

為了避過春運高峰期,不少外地人都在春運正式開始前一天啟程回鄉。北京兩個主要火車站人頭湧湧,拖著大包、小包,帶著小朋友回鄉過農曆新年。

與往年不同的是,車站少了農民工的身影,北京去年底大規模清退外來務工人員,不少人早已離開北京。

一位原本在北京做建築行業的民工都收拾好棉被,他指今次回河南老家之後,以後都不想再來北京。

在北京西站,出發到成都、鄭州和深圳等的火車票,近一個星期的軟、硬臥票幾乎全部賣清,剩下的多數都是站票。排隊買票的人不多,就連農民工專用櫃位都沒有人排隊。

不少市民都指,知道火車票一票難求,所以都會提早很多日先在網上預訂好。

國家發改委預計,為期四十天的春運會接載29.8億人次旅客,鐵路、民航客運量預計分別錄得8.8%和10%的增長,但公路客運人數就首次回落。

當局指今年農曆新年來得比較遲,導致假期後探親、旅遊、上學等客流量堆積在一起,屆時運輸壓力會較大,預計高峰日的客流量會超過一億人次。

