維珍尼亞州眾議院議席選票太接近 要抽籤定勝負

【KTSF 江良慧報導】

維珍尼亞州眾議會一個能決定議會多數黨誰屬的議席週四終於有結果,由於兩名參選人所得票數相同,最後結果要抽籤決定。

維珍尼亞州的選舉委員會,週四分別把兩張印有兩名候選人名字的紙條,先後放入兩個全新的菲林膠桶內,之後再把兩個菲林桶放入一個陶瓷碗,然後由選委會的副主席用手搞幾下,搞完後,由選委會主席抽出第一個菲林桶,副主席就抽剩下的一個,由主席抽出的就是議席的勝出者,結果眾議會第94選區勝出者是David Yancey。

為證明沒有作弊,也同時打開第二個菲林桶,裡面的紙條是民主黨候選人Shelly Simonds的名字。

這次是維珍尼亞州自從1971年以來,首次再以抽籤的形式來決定選舉的最後結果,但這次更為關鍵,因為多名民主黨人在11月的選舉勝出,令連續17年操控眾議會的共和黨人,只剩下50個議席,若民主黨的Simonds勝出,民主和共和黨就各佔50個議席,如今共和黨就得以51對49保持多數黨地位。

不過Simonds不排除再次申請覆點選票,意味著事件還未結束。

