【KTSF 張麗月報導】

百貨店Macy’s第一季盈利和收益都未符合預期,分析指 Macy’s近幾個月來表現差劣,可能需要更長時間才可以扭轉業績。

今年首季,Macy’s盈利下滑39%至7,100萬元,或每出股月23美分,遠低於分析師預期。

首季收益也下滑7.5%至53.4億元,同樣遜於預期,今年初Macy’s已經透露計劃關閉100間分店,減省營運支出。

Macy’s股價週四下跌17%,報24元,是5年多以來表現最差,過去一年大約跌了22%,今年至今,股價就大跌32%。

