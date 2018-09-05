舊金山聯合校區計劃修改Lowell高中收生政策（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

申請入讀舊金山Lowell高中一向競爭激烈，舊金山聯合校區計劃修改這間學校錄取新生的政策，其中包括加強對於非洲裔、拉美裔和太平洋島嶼學生的外展，以及增加市內低收入地區學生入學的機會。

經修改後的Lowell高中收生政策，提出由舊金山聯合校區以及Lowell高中，積極向市內的初中招生，鼓勵學生申請入讀Lowell高中，其中一個主要目的是增加這間高中的非洲裔、拉美裔學生以及太平洋島嶼學生的數目。

目前，進入Lowell高中有三個途徑，第一個方法是靠成績，Band One是學術表現，循Band One進入Lowell的學生，佔收生總數的7成，主要看學生的GPA，以及州標準考試的成績。

根據新的政策，7年級學生如果在春季沒有考州標準考試的話，可以用Lowell入學試的成績取代。

Band Two和Band Three各佔收生總數的15%，根據新的建議，Band Two會更重視學生的家庭背景，這個類別的學生必須達到進入Lowell的最低成績要求。

此外，由初中校長以及教師組成的委員會，會根據學生面對的特殊環境、家境、課外活動、克服困境的能力、社區服務、運動和領導才能等多方面評分，再推薦給校區及Lowell高中。

至於Band Three，會特別考慮過往較少學生進入Lowell高中的學校，新的建議提到位於灣景區的Willie Brown初中，該校的學生如果達到Lowell最起碼的入學成績，一律可以進入Lowell。

舊金山教育委員會將於本月底投票決定是否修改Lowell高中的收生政策。

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