舊金山聯合校區計劃修改Lowell高中收生政策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

申請入讀舊金山Lowell高中一向競爭激烈,舊金山聯合校區計劃修改這間學校錄取新生的政策,其中包括加強對於非洲裔、拉美裔和太平洋島嶼學生的外展,以及增加市內低收入地區學生入學的機會。

經修改後的Lowell高中收生政策,提出由舊金山聯合校區以及Lowell高中,積極向市內的初中招生,鼓勵學生申請入讀Lowell高中,其中一個主要目的是增加這間高中的非洲裔、拉美裔學生以及太平洋島嶼學生的數目。

目前,進入Lowell高中有三個途徑,第一個方法是靠成績,Band One是學術表現,循Band One進入Lowell的學生,佔收生總數的7成,主要看學生的GPA,以及州標準考試的成績。

根據新的政策,7年級學生如果在春季沒有考州標準考試的話,可以用Lowell入學試的成績取代。

Band Two和Band Three各佔收生總數的15%,根據新的建議,Band Two會更重視學生的家庭背景,這個類別的學生必須達到進入Lowell的最低成績要求。

此外,由初中校長以及教師組成的委員會,會根據學生面對的特殊環境、家境、課外活動、克服困境的能力、社區服務、運動和領導才能等多方面評分,再推薦給校區及Lowell高中。

至於Band Three,會特別考慮過往較少學生進入Lowell高中的學校,新的建議提到位於灣景區的Willie Brown初中,該校的學生如果達到Lowell最起碼的入學成績,一律可以進入Lowell。

舊金山教育委員會將於本月底投票決定是否修改Lowell高中的收生政策。

