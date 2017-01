灣區本週末降豪雨 部分地區低至華氏20多度

By

踏入週末,北加州的溫度將會大幅下跌,部分地區的溫度有可能下跌至華氏20多度。

國家氣象局稱,週四早上溫度大致徘徊在華氏40多度,至週五,北灣Santa Rosa料跌至華氏27度,Napa跌至華氏31度,聖荷西跌至華氏34度,舊金山跌至華氏40度。

國家氣象局亦預測,週六早上將會下豪雨,下雨天氣預料持續至週一下午,灣區大部分地區預料會降下至少3吋雨,San Rafael、Napa和半月灣地區預料會降下4吋雨,Santa Cruz預料會降下5.54吋雨。

在寒冷天氣來襲下,南灣聖他克拉縣將會開放兩所避寒中心,供有需要的人士使用,Gilroy市避寒中心的床位會由130個增至180個,聖荷西市Boccardo Reception Center的床位會由250個增至350個。

