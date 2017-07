灣區捷運Millbrae站使用率超低 原因何在？（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

中半島的Millbrae捷運站能夠連接舊金山國際機場、南灣加州鐵路(Caltrain)列車以及一些穿梭巴士,但是該站啟用13年以來,乘客人數遠少於預期,原因何在?

Millbrae捷運站面積相當大,一共有5條列車線,三條是捷運線、兩條是加鐵線,而且旁邊設有5層高的停車場,大約有3,000個車位,但是下午場面冷清,乘客不多。

根據舊金山紀事報報導指,Millbrae捷運站在2003年啟用時,原本預期每日可吸引16,500人乘搭,但事實每日乘客不多於7,000人,在46個捷運車站入面,Millbrae捷運站乘客量排第27名。

捷運表示,其中一個原因是在1995年網路起飛時,原本以為會帶動當地人流,怎料車站啟用時,網路股已經走下坡,後來更泡沬爆破,引發金融危機,直到經濟再次復甦時,民眾工作的地方又不同了。

另外一些原因包括在捷運和加鐵之間轉車麻煩,有時又要走上走落,捷運和加鐵列車的行車表又不是經常配合。

不過捷運和加鐵都表示,仍然對Millbrae站樂觀,預料未來在該站附近開展的房屋、酒店和零售空間等發展項目,有助增加該站乘客。

