灣區捷運Millbrae站使用率超低 原因何在？（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

中半島的Millbrae捷運站能夠連接舊金山國際機場、南灣加州鐵路（Caltrain）列車以及一些穿梭巴士，但是該站啟用13年以來，乘客人數遠少於預期，原因何在？

Millbrae捷運站面積相當大，一共有5條列車線，三條是捷運線、兩條是加鐵線，而且旁邊設有5層高的停車場，大約有3,000個車位，但是下午場面冷清，乘客不多。

根據舊金山紀事報報導指，Millbrae捷運站在2003年啟用時，原本預期每日可吸引16,500人乘搭，但事實每日乘客不多於7,000人，在46個捷運車站入面，Millbrae捷運站乘客量排第27名。

捷運表示，其中一個原因是在1995年網路起飛時，原本以為會帶動當地人流，怎料車站啟用時，網路股已經走下坡，後來更泡沬爆破，引發金融危機，直到經濟再次復甦時，民眾工作的地方又不同了。

另外一些原因包括在捷運和加鐵之間轉車麻煩，有時又要走上走落，捷運和加鐵列車的行車表又不是經常配合。

不過捷運和加鐵都表示，仍然對Millbrae站樂觀，預料未來在該站附近開展的房屋、酒店和零售空間等發展項目，有助增加該站乘客。

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